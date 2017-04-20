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Открыт способ продления жизни до 200 лет

20 апреля в 13:07 98 просмотров
, российские ученые запатентовали десятки сенсационных препаратов, которые пока, увы, не находят широкого применения.

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Пока в России удивляются открытиям зарубежных исследователей, российские ученые запатентовали десятки сенсационных препаратов, которые пока, увы, не находят широкого применения.

Так, список открытий, сделанных в лаборатории отечественного генного инженера, кандидата биологических наук Ильи Духовлинова, признанных Евразийской патентной организацией, патентными организациями США и Азии, уже перевалил за десяток. Под руководством ученого в отечественных лабораториях создан эффективный генотерапевтический анальгетик, который за один прием обеспечивает обезболивающий эффект на целую неделю.

Применение такого чудо-средства могло бы спасти от мучений тысячи раковых больных, которым уже не помогают обыкновенные анальгетики. Препарат для регенерации тканей продлил жизнь лабораторным животным на 50%. В экстремальных состояниях или боевых условиях ускоренная регенерация повреждений очень важна. Если человек попал в стрессовые условия, то он сможет безопасно для здоровья долго не спать. Это кажется невероятным, но структурно организм человека может жить около 200 лет.

Материал взят из «Аргументов Недели«

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