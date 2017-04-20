Кувайцев проверил состояние дачных автобусов

Как сообщили в пресс-службе мэрии, без замечаний не обошлось. Они касались, в первую очередь, состояния дверей и напольного покрытия автобусов.

«Перевозка пассажиров — дело ответственное, обязывающее, чтобы машины были исправны, поэтому все недочеты нужно устранить до открытия сезона», — отметил Кувайцев.

О том, в каком состоянии находятся дороги, ведущие к дачным кооперативам, сообщил начальник городского управления транспорта и связи Максим Иванкин.

«С 30 по 31 марта комиссией было проведено обследование автомобильных дорог по схемам движения дачных маршрутов. Кроме того, мы предупредили всех председателей и собственников о том, что на территориях, находящихся в их ведении, порядок нужно навести самим», — сказал он.

Ранее сообщалось, что дачный сезон планировали открыть 22 апреля, однако проблема — в снежной погоде. По словам мэра, вопросов с предоставлением транспорта не возникнет.