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Кувайцев проверил состояние дачных автобусов

20 апреля в 13:17 72 просмотра

Мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил готовность дачных автобусов к началу сезона.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, без замечаний не обошлось. Они касались, в первую очередь, состояния дверей и напольного покрытия автобусов.

«Перевозка пассажиров — дело ответственное, обязывающее, чтобы машины были исправны, поэтому все недочеты нужно устранить до открытия сезона», — отметил Кувайцев.

О том, в каком состоянии находятся дороги, ведущие к дачным кооперативам, сообщил начальник городского управления транспорта и связи Максим Иванкин.

«С 30 по 31 марта комиссией было проведено обследование автомобильных дорог по схемам движения дачных маршрутов. Кроме того, мы предупредили всех председателей и собственников о том, что на территориях, находящихся в их ведении, порядок нужно навести самим», — сказал он.

Ранее сообщалось, что дачный сезон планировали открыть 22 апреля, однако проблема — в снежной погоде. По словам мэра, вопросов с предоставлением транспорта не возникнет.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/c2b/800_535_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/c2b6f432ffa59db0cb51f51273ba5b72.jpg
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