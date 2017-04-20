Зареченцы прикоснутся к мощам нескольких святых

Как сообщает газета «Заречье Сегодня», 29 апреля ковчег с частицами святых доставят в храм Иоанна Предтечи. Святыни планируют привезти к вечерней службе в 17.00.

Отмечено, что зареченцы смогут поклониться мощам блаженной Матроны Московской, а также святителям Луке Войно-Ясенецкому, Патриарху Московскому Тихону, Митрофану Воронежскому и Дмитрию Ростовскому, святому праведному воину Федору Ушакову.

«Наш храм на проспекте Мира будет открыт ежедневно с 7 до 19 часов», — цитируют журналисты настоятеля церкви Виталия Зорина.