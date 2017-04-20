Вам будет интересно
Наши новости
Левченко: Нужно ограничить доступ жильцов домов в подвалы
У пензенцев появилась возможность перенести сроки капремонта МКД
В Пензе водитель перепутал лево и право. ВИДЕО
В Пензенской области продлили ограничание движение большегрузов
Пензенцы сообщают о центре, похожем на скандальную «международную клинику»
В Пензенской области растет заболеваемость внебольничным пневмониями
Кувайцев проверил состояние дачных автобусов
В Пензе готовятся к финальному этапу всероссийской олимпиады «Фармация»
В Пензе из-за заснеженных улиц перенесли общегородской субботник
В Пензе состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
все новости

Зареченцы прикоснутся к мощам нескольких святых

20 апреля в 13:39 244 просмотра

В город Заречный Пензенской области привезут мощи нескольких святых.

Как сообщает газета «Заречье Сегодня», 29 апреля ковчег с частицами святых доставят в храм Иоанна Предтечи. Святыни планируют привезти к вечерней службе в 17.00.

Отмечено, что зареченцы смогут поклониться мощам блаженной Матроны Московской, а также святителям Луке Войно-Ясенецкому, Патриарху Московскому Тихону, Митрофану Воронежскому и Дмитрию Ростовскому, святому праведному воину Федору Ушакову.

«Наш храм на проспекте Мира будет открыт ежедневно с 7 до 19 часов», — цитируют журналисты настоятеля церкви Виталия Зорина.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics