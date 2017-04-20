В Пензенской области растет заболеваемость внебольничным пневмониями

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В Пензенской области за три месяца зарегистрировано 504 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, в основном, - среди взрослых.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за январь-март отмечено снижение заболеваемости прочими респираторными вирусными инфекциями (РВИ):

Снижение заболеваемости РВИ характерно по всем основным категориям населения — взрослым, детскому населению до 14 лет и подросткам.

«По итогам трех месяцев зарегистрирована умеренно выраженная тенденция к росту заболеваемости населения Пензенской области внебольничными пневмониями: 133,9 на 100 тысяч населения», — добавили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.