В Пензенской области растет заболеваемость внебольничным пневмониями

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за январь-март отмечено снижение заболеваемости прочими респираторными вирусными инфекциями (РВИ):
Снижение заболеваемости РВИ характерно по всем основным категориям населения — взрослым, детскому населению до 14 лет и подросткам.
«По итогам трех месяцев зарегистрирована умеренно выраженная тенденция к росту заболеваемости населения Пензенской области внебольничными пневмониями: 133,9 на 100 тысяч населения», — добавили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.