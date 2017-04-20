« Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 1 квартал 2017 года." data-title="Банк «Кузнецкий» подвел итоги за 1 квартал — Пенза-пресс, рунет за день">

Динамика основных статей отчета о финансовых результатах за 1 квартал 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года:

чистая прибыль увеличилась более чем в 18 раз;

чистая процентная маржа увеличилась на 41%;

чистые комиссионные доходы увеличились на 18%;

операционные расходы увеличились на 11%.

По состоянию на 01.04.2017 г. доходы ПАО Банка «Кузнецкий» составили около 185 млн. рублей, чистый процентный доход 72 млн. рублей, чистый комиссионный доход 48,8 млн. рублей, валовая прибыль до создания резервов и уплаты налогов составила 42,2 млн. рублей, что больше на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Активы банка на начало апреля составили 4689 млн. рублей, рост — 9% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал Банка — 737,7 млн. рублей, по сравнению с аналогичной датой прошлого года рост составил 35%.

С начала года Банк предоставил предприятиям и физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов в объеме более 1,14 млрд. рублей по сравнению с аналогичной датой рост составил 11%. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 01.04.2017 г. составил 2,56 млрд. рублей, рост к аналогичной дате прошлого года — 14,5%.

Портфель ценных бумаг увеличился на 38%, и составил 466 млн. рублей. Объем привлеченных вкладов населения на 1 апреля 2017 года составил 2,4 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 80 млн. рублей или на 7%.

По оперативным данным значения нормативов на 1 апреля 2017 года составляют:

Н1.1 — 9,076% ( минимальное значение , установленное Банком России , 4,5%)

минимальное значение установленное Банком России 4,5%) Н1.2 — 9,076% ( минимальное значение , установленное Банком России , 6,0%)

минимальное значение установленное Банком России 6,0%) Н1.0 — 14,27% ( минимальное значение с учетом требований Закона « О страховании вкладов» 8,0%)

минимальное значение с учетом требований Закона О страховании вкладов» 8,0%) Н2 — 41,58% ( минимальное значение , установленное Банком России , 15,0%)

минимальное значение установленное Банком России 15,0%) Н3 — 59,08% ( минимальное значение , установленное Банком России , 50,0%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике Банка.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005