Банк «Кузнецкий» подвел итоги за 1 квартал

Динамика основных статей отчета о финансовых результатах за 1 квартал 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года:
- чистая прибыль увеличилась более чем в 18 раз;
- чистая процентная маржа увеличилась на 41%;
- чистые комиссионные доходы увеличились на 18%;
- операционные расходы увеличились на 11%.
По состоянию
Активы банка на начало апреля составили 4689 млн. рублей, рост — 9% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал Банка — 737,7 млн. рублей, по сравнению с аналогичной датой прошлого года рост составил 35%.
С начала года Банк предоставил предприятиям и физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов в объеме более 1,14 млрд. рублей по сравнению с аналогичной датой рост составил 11%. Кредитный портфель корпоративных клиентов
Портфель ценных бумаг увеличился на 38%, и составил 466 млн. рублей. Объем привлеченных вкладов населения на 1 апреля 2017 года составил 2,4 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 80 млн. рублей или на 7%.
По оперативным данным значения нормативов на 1 апреля 2017 года составляют:
- Н1.1 — 9,076% (минимальное значение, установленное Банком России, 4,5%)
- Н1.2 — 9,076% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%)
- Н1.0 — 14,27% (минимальное значение с учетом требований Закона «О страховании вкладов» 8,0%)
- Н2 — 41,58% (минимальное значение, установленное Банком России, 15,0%)
- Н3 — 59,08% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).
Банк «Кузнецкий» обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике Банка.
Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005