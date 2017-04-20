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Банк «Кузнецкий» подвел итоги за 1 квартал

20 апреля в 14:40 212 просмотров
«Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 1 квартал 2017 года.

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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 1 квартал 2017 года.

Динамика основных статей отчета о финансовых результатах за 1 квартал 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года:

  • чистая прибыль увеличилась более чем в 18 раз;
  • чистая процентная маржа увеличилась на 41%;
  • чистые комиссионные доходы увеличились на 18%;
  • операционные расходы увеличились на 11%.

По состоянию на 01.04.2017 г. доходы ПАО Банка «Кузнецкий» составили около 185 млн. рублей, чистый процентный доход 72 млн. рублей, чистый комиссионный доход 48,8 млн. рублей, валовая прибыль до создания резервов и уплаты налогов составила 42,2 млн. рублей, что больше на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Активы банка на начало апреля составили 4689 млн. рублей, рост — 9% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал Банка — 737,7 млн. рублей, по сравнению с аналогичной датой прошлого года рост составил 35%.

С начала года Банк предоставил предприятиям и физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов в объеме более 1,14 млрд. рублей по сравнению с аналогичной датой рост составил 11%. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 01.04.2017 г. составил 2,56 млрд. рублей, рост к аналогичной дате прошлого года — 14,5%.

Портфель ценных бумаг увеличился на 38%, и составил 466 млн. рублей. Объем привлеченных вкладов населения на 1 апреля 2017 года составил 2,4 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 80 млн. рублей или на 7%.

По оперативным данным значения нормативов на 1 апреля 2017 года составляют:

  • Н1.1 — 9,076% (минимальное значение, установленное Банком России, 4,5%)
  • Н1.2 — 9,076% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%)
  • Н1.0 — 14,27% (минимальное значение с учетом требований Закона «О страховании вкладов» 8,0%)
  • Н2 — 41,58% (минимальное значение, установленное Банком России, 15,0%)
  • Н3 — 59,08% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике Банка.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005

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