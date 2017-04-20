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Пензенцы сообщают о центре, похожем на скандальную «международную клинику»

20 апреля в 14:48 396 просмотров
, стали сообщать о медицинских центрах, которые, по их словам, вероятно, действуют по похожей схеме.

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Жители Пензы на волне скандала с «международной клиникой», располагавшейся в торговом центре в Арбеково, стали сообщать о медицинских центрах, которые, по их словам, вероятно, действуют по похожей схеме.

«Позвонили и пригласили на бесплатную процедуру, опоили тремя стаканами жидкости, якобы для процедуры нужно, а пока я лежала в кресле, повесили кредит на 130 тыс. рублей, хотя с моей зарплатой в 7 тыс. рублей я физически не смогу выплатить его. Уверяли, что действует рассрочка, даже не дали прочитать договор — не выпускали, пока не подпишу», — рассказала в «Жалобной книге» о результатах посещения клиники в ТЦ на ул. Московской жительница Пензы.

«В нашем городе действует организация, которая работает по следующей схеме: бесплатная диагностика, многочасовой прессинг и кредит», — отметил в другой жалобе горожанин.

Информация по данным обращениям направлена в полицию.

Напомним, 19 апреля стали известны подробности задержания руководства и сотрудников «международной клиники», которые подозреваются в мошенничестве. По данным полиции, при выполнении диагностики они под различными предлогами вынуждали «пациентов» заключать невыгодные для них кредитные договоры на суммы от 50 до 200 тысяч рублей, которые предназначались для оплаты услуг. Установлено, что сотрудники не имели медицинского образования.

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