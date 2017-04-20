В Пензенской области продлили ограничание движение большегрузов

«На территории области продляется временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на любую ось — 4 тонны», — сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Каждый день в регионе на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения будут работать два передвижных пункта весового контроля. Мера вводится для сохранности дорог.

Ранее сообщалось, что ограничение было введено с 25 марта по 25 апреля.