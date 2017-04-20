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Белозерцев поручил достойно подготовить пензенского педагога к федеральному конкурсу

20 апреля в 15:44 242 просмотра
«Учитель года-2017».

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил дипломы лауреатов участникам областного конкурса «Учитель года-2017».

«Учитель, школа, дети — будущее России, это не раз подчеркивал президент Владимир Путин. С системой образования неразрывно связано развитие экономики, социальной сферы и культуры нашей страны. Нужно ремонтировать школы, совершенствовать материально-техническую базу, повышать зарплату учителям, создавать такие условия, чтобы приходили работать молодые педагоги», — отметил глава региона.

В этом году в конкурсе принимали участие 22 педагога. Победителем стала преподаватель русского языка и литературы школы N1 рабочего поселка Мокшан Анна Макарова, сообщили в пресс-центре областного правительства.

«Вас горячо приветствует зал: коллеги, ветераны педагогического труда, ученики. Ради этого можно и нужно участвовать в конкурсе, проигравших здесь не может быть», — обратился губернатор к лауреатам.

Он также дал поручение региональному министерству образования в следующем году расширить географию конкурса и увеличить число его участников.

«За звание «Учитель года» должны бороться представители всех муниципальных образований области. Нужно, чтобы конкурсантов было больше», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор также отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы достойно подготовить победительницу к конкурсу «Учитель года» федерального уровня.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/files/penza.ru/bogoslov/7.jpg
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