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На сайте праймериз «Единой России» можно найти свой участок для голосования

20 апреля в 15:49 154 просмотра
pg.er.ru запущена функция — «Найди свой участок». Любой посетитель сайта в регионах, где проходит праймериз, может узнать адрес своего счетного участка, указав адрес регистрации.

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На сайте предварительного голосования pg.er.ru запущена функция — «Найди свой участок». Любой посетитель сайта в регионах, где проходит праймериз, может узнать адрес своего счетного участка, указав адрес регистрации.

По окончанию регистрационной кампании помимо адреса счетного участка избиратель с помощью данной функции сможет также изучить весь список зарегистрированных кандидатов и определить для себя, за кого он отдаст свой голос 28 мая.

«Процедура предварительного голосования ориентирована на избирателя, поэтому участие в ней должно быть максимально удобным для граждан. Поэтому и появился онлайн-сервис поиска ближайших счетных участков. Это не единственная опция поиска наиболее удобных вариантов принять участие в предварительном голосовании — для тех, кто не так активно пользуется интернетом, работают горячие линии, через которые можно получить всю необходимую информацию, в том числе и о местоположении участков», — сообщил руководитель ЦИК Партии «Единая Россия» Владимир Бурматов.

Также он отметил, что подача заявлений идет очень активно, в настоящий момент подано порядка две тыс. заявлений.

«По определению кандидатов на выборах в депутаты законодательных собраний — 960 заявлений, кандидатов в депутаты Городских Дум административных центров — 961 заявление, по определению глав административных центров — 6 заявлений, на довыборах по одномандатному избирательному округу № 112 в Государственную Думу подано 7 заявлений. Две трети подавших заявления являются членами и сторонниками партии, одна треть беспартийными. Нельзя не отметить высокую активность молодежи, около 30% кандидатов на предварительном голосовании являются молодыми людьми в возрасте до 35 лет», — добавил парламентарий.

Также сейчас в регионах активно идут дебаты, в период с 8 по 17 апреля 2017 года было проведено 189 площадок дебатов, в которых приняли участие 609 зарегистрированных кандидатов. В «Единой России» 27 апреля завершится прием документов для участия в предварительном голосовании в тех регионах, где 10 сентября пройдут выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. Напомним, предварительное голосование партии пройдет 28 мая.

Фотография: скриншот - https://pg.er.ru/
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