Левченко: Нужно ограничить доступ жильцов домов в подвалы

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В преддверии лета начальник пензенского управления Госжилстройтехинспекции Инна Левченко обратилась ко всем лицам, ответственным за управление многоквартирными домами, с просьбой принять профилактические меры, связанные с безопасностью жильцов.

«Близится пора положительных температур, и нужно принять профилактические меры, которые будут направлены на предотвращение несчастных случаев. Каждый год у нас, к сожалению, происходят трагедии, из окон выпадают дети. Это очень серьезно», — подчеркнула глава управления.

Инна Левченко порекомендовала вывесить в местах общего пользования объявления, которые будут напоминать жильцам домов об ответственности за себя и членов своей семьи.

Также, по словам начальницы ведомства, необходимо усилить меры по антитеррористической профилактике.

«Все знают о необходимости иметь закрытые чердаки и подвалы во избежание доступа посторонних лиц. Как показывает практика, требования почти во всех случаях выполняются. Но прошу не забывать о том, что на продухах в подвале тоже должны быть установлены соответствующие решетки. Доступ должен быть для сотрудников УК и аварийных служб, больше никаких посторонних субъектов там быть не должно», — призвала она.