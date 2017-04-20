В Пензе отменен повышающий коэффициент при расчете платы за отопление

«Отопление — это у нас самый большой платеж в совокупном платеже за коммунальные услуги. Ранее, до 1 января, потребитель платил повышающий коэффициент 1,4 к нормативу потребления. Предполагалось, что с начала 2017 года повышающий коэффициент будет 1,5, но для жителей МКД, где не установлен общедомовой прибор учета, он отменен. Остался повышающий коэффициент 1,1 для расчетов между ресурсоснабжающей организацией и исполнителем коммунальных услуг», — рассказал замначальника управления Александр Киндаев.
Он порекомендовал тем жителям, которые получили повышающий коэффициент, произвести перерасчет.
«По последней информации, количество неоприборенных домов сократилось с 236 до 20. Их немного, но они есть. Эта цифра может варьироваться еще в плюс 10 домов. Поэтому все вопросы нужно разбирать с ресурсниками», — отметила глава ведомства Инна Левченко.