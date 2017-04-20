, связанных с отменой повышающего коэффициента при расчете платы за отопление в домах , квартиры которых не оборудованы коллективным прибором учета тепла." data-title="В Пензе отменен повышающий коэффициент при расчете платы за отопление — Пенза-пресс, рунет за день">

В пензенском управлении Госжилстройтехинспекции рассказали об изменениях в законодательных актах, связанных с отменой повышающего коэффициента при расчете платы за отопление в домах, квартиры которых не оборудованы коллективным прибором учета тепла.

«Отопление — это у нас самый большой платеж в совокупном платеже за коммунальные услуги. Ранее, до 1 января, потребитель платил повышающий коэффициент 1,4 к нормативу потребления. Предполагалось, что с начала 2017 года повышающий коэффициент будет 1,5, но для жителей МКД, где не установлен общедомовой прибор учета, он отменен. Остался повышающий коэффициент 1,1 для расчетов между ресурсоснабжающей организацией и исполнителем коммунальных услуг», — рассказал замначальника управления Александр Киндаев.

Он порекомендовал тем жителям, которые получили повышающий коэффициент, произвести перерасчет.

«По последней информации, количество неоприборенных домов сократилось с 236 до 20. Их немного, но они есть. Эта цифра может варьироваться еще в плюс 10 домов. Поэтому все вопросы нужно разбирать с ресурсниками», — отметила глава ведомства Инна Левченко.