Создатели фильма «Отцы» взорвали лагерь «боевиков»

Их дочери были похищены. Девушкам грозит рабство или продажа на органы. Четыре отчаявшихся отца готовы действовать по любую сторону закона и искать во всех странах мира, где обнаружится след их детей.

«По сценарию нашего кино, действие происходит в нескольких странах мира: Россия, Ливия, Египет, Ливан, Сирия, Чехия, Швеция, Эстония, Кипр. Снимали в этих государствах, правда, «Сирию» сняли на территории Армении. Когда писали титры, обнаружили невероятные цифры. В кадре у нас побывало 840 человек. Целый взвод каскадеров. Вы увидите, насколько масштабен фильм. В нашей жизни он также стал большим событием

Съемки были сложными. Когда взрывается лагерь боевиков, — вне зависимости от способностей наших специалистов по графике, это сложно, поверьте. Когда наши герои летят на вертолетах на низкой высоте над пустыней — это тоже опасно. Но для меня главный эпический момент — это финал фильма. В кадре нет ни выстрелов, ни погонь, но это момент душевного родства, который для меня важнее всего», — рассказывает продюсер и автор сценария Михаил Погосов.

По сюжету, 12 российских старшеклассниц были похищены сразу после спортивных сборов на Кипре. Частный самолет с девушками исчез с радаров и обнаружен пустым — на территории радикальных исламистов в Ливии.

Отец одной из похищенных — бывший сотрудник ФСБ. Понимая, что на счету каждая минута, он бросается на поиски сам. Отцы других девушек — боксер, хакер и бывший военный, которого не сломала тюрьма, — вопреки запретам спецслужб присоединяются к опасной операции.

В фильме снимались звезды российского кино — Иван Оганесян, Владимир Стеклов, Василий Шлыков, Константин Адаев, Максим Дахненко. Режиссером ленты стал Аршо Арутюнян («Стрелок 2», «Скотч и виски»), продюсером — Михаил Погосов. РЕН ТВ покажет все серии фильма 23 апреля.