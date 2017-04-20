Цена доллара и евро на 21 апреля

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 21 апреля.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 56,1753 до 56,4165 руб., курс евро — с 60,2649 руб. до 60,6139 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,3053 руб