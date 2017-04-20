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Левченко: Готовы идти в суд с УК, завышающими плату за СОИ

20 апреля в 17:25 264 просмотра
, связанных с начислением платы за содержание общедомового имущества (СОИ).

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Начальник пензенского управления Госжилстройтехинспекции Инна Левченко в ходе брифинга 20 апреля рассказала о нарушениях, связанных с начислением платы за содержание общедомового имущества (СОИ).

«На сегодняшний день вопрос по начислению СОИ стоит остро только по электроснабжению. Мы видим, что прошел только один расчетный период, и платежные документы за март где-то выставлены, где-то еще нет. Но уже мы имеем 181 обращение от жителей МКД. Завершены 64 проверки, в 60 случаях выявлены нарушения и выданы предписания», — отметила глава управления.

Инна Левченко рассказала об очередных разъяснениях от Минстроя РФ, обнародованных 11 апреля.

«В тех домах, где фактическое потребление коммунального ресурса идет меньше норматива, платеж должен фиксироваться по факту потребленных услуг. Эти слова подкреплены законопроектом, который прошел первое чтение в Госдуме», — отметила она.

По словам главы ведомства, анализ обращений, поступивших от пензенцев, показал, что эти разъяснения не во всех УК были прочитаны и правильно поняты.

«У нас в домах — это касается, в основном, новостроек, — зачастую фактическое потребление идет меньше норматива, но упорно продолжают выставлять факт. Предупреждаю всех, что наши проверки будут заканчиваться не только предписаниями, но и направлениями материалов в прокуратуру. Мы считаем, что это нарушение порядка ценообразования, не видим оснований для того, чтобы УК, отпуская тысячу киловатт, брала с жителей за две. Лучше скорректируйте и сделайте перерасчет сами», — предупредила Инна Левченко.

Также она предупредила о том, что в чердаках и подвалах должно находиться энергопотребляющее оборудование.

«Ко всем случаям будем подходить персонально», — заверила госжилстройинспектор.

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