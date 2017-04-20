Пензенцы возмущены конечной остановкой маршрутки № 5

«Хочется узнать, кто отвечает за состояние конечной остановки маршруток № 5 в Ухтинке. Какой там ужас! Грязь и кочки высотой полметра и более. К магазину не подойти ни весной, ни осенью, ну как же так можно! Там ведь люди ходят. Неужели никто не несет ответственность за такое безобразие?» — написала горожанка в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Ее поддержала другая женщина. По ее словам, остановку надо не только благоустроить, но и установить там светофор.

«Хотелось бы обратиться с просьбой установить на пешеходном переходе светофор. Трасса оживленная, три жилых дома вдоль дороги, магазин строится. Был случай, сбили женщину на этом переходе насмерть», — отметила пензячка.

ИА «Пенза-Пресс» отправило по данному сообщению запрос.