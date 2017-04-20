Вам будет интересно
Наши новости
На новую площадку «Дома Мейерхольда» в Пензе выделят 24 млн рублей
В пензенском пединституте прошел праздник турецкой культуры
В Пензе стартовал региональный молодежный форум «Ласточка»
В Пензе прошел 12-й концерт в поддержку возрождения Спасского собора
В Пензе презентовали аудиоверсию журнала «Сура»
Пензенские школьники начали писать всероссийские проверочные работы
Ягов рассказал о планах Совета по вопросам развития русского языка
Пензенский вуз получит федеральные средства на бюджетные места
Михалков — о спектакле в Пензе: Тишина в зале дорогого стоит
В Пензе из 95 школьников выбрали лучших чтецов
все новости

Пензенский ансамбль «Старгород» презентовал свою первую виниловую пластинку (видео)

20 апреля в 18:44 84 просмотра
«Старгород» выступил в киноконцертном зале «Пенза» с благотворительным концертом «Импортозамещение». Все собранные средства будут направлены на строительство Спасского кафедрального собора. Кроме того, в этот вечер коллектив представил зрителям свою первую виниловую пластинку.

" data-title="Пензенский ансамбль «Старгород» презентовал свою первую виниловую пластинку — Пенза-пресс, рунет за день">

Ансамбль солистов «Старгород» выступил в киноконцертном зале «Пенза» с благотворительным концертом «Импортозамещение». Все собранные средства будут направлены на строительство Спасского кафедрального собора. Кроме того, в этот вечер коллектив представил зрителям свою первую виниловую пластинку.

Выпустить виниловую пластинку музыканты задумали еще пять лет назад и, наконец, воплотили мечту в жизнь. Над ее созданием они работали полгода. В альбом вошли 12 композиций.

Дебютный винил вышел тиражом в тысячу экземпляров. Ему неспроста дали название «Импортозамещение», сообщает телеканал «Экспресс».

«Зарубежная классика, зарубежная эстрада, джазовая музыка — все играется на народных инструментах. То есть мы замещаем или музыкантов, или музыку, которая может звучать, мы переиначиваем — в этом «соль» и смысл «импортозамещения», — объяснил художественный руководитель ансамбля солистов «Старгород» Михаил Кокорин.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics