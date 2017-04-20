Пензенский ансамбль «Старгород» презентовал свою первую виниловую пластинку (видео)

Выпустить виниловую пластинку музыканты задумали еще пять лет назад и, наконец, воплотили мечту в жизнь. Над ее созданием они работали полгода. В альбом вошли 12 композиций.
Дебютный винил вышел тиражом в тысячу экземпляров. Ему неспроста дали название «Импортозамещение», сообщает телеканал «Экспресс».
«Зарубежная классика, зарубежная эстрада, джазовая музыка — все играется на народных инструментах. То есть мы замещаем или музыкантов, или музыку, которая может звучать, мы переиначиваем — в этом «соль» и смысл «импортозамещения», — объяснил художественный руководитель ансамбля солистов «Старгород» Михаил Кокорин.