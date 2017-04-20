Пензенский ансамбль «Старгород» презентовал свою первую виниловую пластинку (видео)

« Старгород» выступил в киноконцертном зале « Пенза» с благотворительным концертом « Импортозамещение». Все собранные средства будут направлены на строительство Спасского кафедрального собора. Кроме того , в этот вечер коллектив представил зрителям свою первую виниловую пластинку." data-title="Пензенский ансамбль «Старгород» презентовал свою первую виниловую пластинку — Пенза-пресс, рунет за день">

Ансамбль солистов «Старгород» выступил в киноконцертном зале «Пенза» с благотворительным концертом «Импортозамещение». Все собранные средства будут направлены на строительство Спасского кафедрального собора. Кроме того, в этот вечер коллектив представил зрителям свою первую виниловую пластинку.

Выпустить виниловую пластинку музыканты задумали еще пять лет назад и, наконец, воплотили мечту в жизнь. Над ее созданием они работали полгода. В альбом вошли 12 композиций.

Дебютный винил вышел тиражом в тысячу экземпляров. Ему неспроста дали название «Импортозамещение», сообщает телеканал «Экспресс».

«Зарубежная классика, зарубежная эстрада, джазовая музыка — все играется на народных инструментах. То есть мы замещаем или музыкантов, или музыку, которая может звучать, мы переиначиваем — в этом «соль» и смысл «импортозамещения», — объяснил художественный руководитель ансамбля солистов «Старгород» Михаил Кокорин.