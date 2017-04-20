Появились подробности дорожной разборки в Засечном (видео)

, которое вызвало широкий резонанс. В селе Засечное Пензенской области двое водителей не поделили дорогу. Конфликт закончился дракой и ДТП." data-title="Появились подробности дорожной разборки в Засечном — Пенза-пресс, рунет за день">

20 апреля в одной из групп социальной сети ВКонтакте было опубликовано видео. Двое мужчин выясняют отношения в кулачном бою прямо посреди двора в Засечном. Судя по комментариям интернет-пользователей, причиной драки стал дорожный конфликт, сообщает телеканал «Экспресс».

На кадрах видно, что поблизости находятся несколько человек, однако они молча наблюдают за тем, что происходит. Видимо, не сумев доказать свою правоту, один из водителей садится за руль своего «Инфинити» и нажимает на газ.

«Водитель автомобиля «Инфинити», мужчина 1990 года рождения допустил наезд на стоящую автомашину «Шкода Фабия», от удара автомобиль допускает наезд на автомашину «Сузуки» и «Шевроле Ланос», которые находились в состоянии покоя, без водителей. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения», — сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

Съемочной группе телеканала «Экспресс» удалось найти одного из участников драки — водителя «Шкоды». Мужчина арендовал автомобиль для поездок по городу. По его словам, конфликт начал водитель «Инфинити».

«Я пытался от него скрыться, причина его неуправляемой агрессии мне до сих пор непонятна, человек был полностью невменяем. Я стоял у магазина, потом начал аккуратненько сдавать назад, чтобы двигаться в направлении города в сторону дома. Данный гражданин меня догнал, подрезал, пытался как-то испортить мой автомобиль, стучал и по стеклу, и по водительской двери», — рассказал участник конфликта, водитель автомобиля «Шкода» Дмитрий.

Что вызвало столь бурную реакцию, для Дмитрия непонятно, со своим оппонентом он не знаком. Мужчина рассказывает, что вынужден был защищаться, поскольку всерьез опасался за свою жизнь и здоровье.

Так или иначе, невольными участниками конфликта стали еще два человека. Хозяин «Шевроле Ланос» Андрей сейчас подсчитывает убытки. Говорит, ремонта теперь — тысяч на 20.

«У меня окна выходят на парковку, живу на третьем этаже, случайно заглянул в окно и наблюдал ситуацию. Сразу вышел на улицу, виновника происшествия, конечно, не было. Мне очевидцы сказали, что «Инфинити» какой-то был, я его не видел», — рассказал он.

Виновник происшествия скрылся с места аварии. Однако очень скоро его задержали сотрудники ГИБДД. Они проводят проверку по факту произошедшего. Находился ли водитель «Инфинити» в состоянии опьянения, установит экспертиза.