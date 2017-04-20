«Пенза-Пресс» готовит мастер-класс от Владимира Зотова по приготовлению шашлыка (видео)

« Пенза-Пресс» продолжает серию мастер-классов. В преддверии майских праздников свои таинства для журналистов открыл бренд-шеф одного из ресторанов города Владимир Зотов. Он рассказал о способах приготовления шашлыка на углях и мариновке мяса." data-title="«Пенза-Пресс» готовит мастер-класс от Владимира Зотова по приготовлению шашлыка — Пенза-пресс, рунет за день">

Информационное агентство «Пенза-Пресс» продолжает серию мастер-классов. В преддверии майских праздников свои таинства для журналистов открыл бренд-шеф одного из ресторанов города Владимир Зотов. Он рассказал о способах приготовления шашлыка на углях и мариновке мяса.

Провести мастер-класс бренд-шефу одного из популярных пензенских ресторанов не помешала даже неожиданно вернувшаяся в апреле зима. К капризам погоды Владимир Зотов относится с улыбкой, сообщает телеканал «Экспресс».

Секретами приготовления нежного и ароматного мяса на углях Владимир поделился с читателями информационного агентства «Пенза-Пресс» и зрителями телеканала «Экспресс». На выбор повар предложил приготовить два вида свиного шашлыка — с овощами и без.

«Если это свинина, то лучше всего подходит шейка, она с жировой прослойкой. В процессе приготовления жирок топится, мясо пропитывается, и колер получается. Оно ароматное, сочное, вкусное», — рассказал Владимир Зотов.

Тем, кто предпочитает свинине другое мясо, бренд-шеф дал несколько советов, как его выбрать.

«Если брать баранину, к примеру, то лучше всего брать корейку, бараньи уголки. Если говорить о говядине, то лучше всего использовать вырезку, ее филейкой в народе называют, она дорогая, но никто не пожалеет», — рассказал бренд-шеф.

Правильно выбранное мясо нужно еще правильно замариновать.

«К примеру, если мариновать говядину, можно потереть на терочке киви, перемешать мясо с ним, и через 20 минут оно уже будет промариновано», — посоветовал Владимир Зотов.

Подобные мастер-классы сотрудники самого цитируемого интернет-издания области организуют для своих читателей практически каждую неделю. Подробные рецепты ищите на сайте информационного агентства «Пенза-Пресс».