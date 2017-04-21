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Белозерцев поручил открыть для обманутых клиентов «международной» клиники «горячую линию»

21 апреля в 08:03 1004 просмотра
«горячую линию» для пензенцев, пострадавших от действий работников псевдомедицинской клиники в Арбеково.

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В минздраве откроют «горячую линию» для пензенцев, пострадавших от действий работников псевдомедицинской клиники в Арбеково.

Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона также сообщил, что контроль в сфере медицины будет ужесточен, чтобы обезопасить людей от подобных ситуаций.

«Это совместная работа контролирующих и правоохранительных органов», — написал губернатор в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, якобы международная клиника работала в Арбеково. Ее руководство и сотрудников подозревают в мошенничестве. По данным полиции, при выполнении диагностики они под различными предлогами вынуждали «пациентов» заключать невыгодные для них кредитные договоры на суммы от 50 до 200 тысяч рублей, которые предназначались для оплаты услуг. Установлено, что сотрудники не имели медицинского образования.

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