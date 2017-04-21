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В села хотят вернуть легальную водку

21 апреля в 08:17 244 просмотра

Минпромторг предлагает разрешить автолавкам и маленьким магазинам в селах торговать спиртными напитками.

«Ограничения должны перестать носить характер, губительный для легальной торговли и стимулирующий ее перетекание в нелегальный сектор, что наблюдается в настоящее время», — предлагает Минпромторг.

Также в Минпромторге считают, что надо снять ограничения на продажу алкоголя в нестационарной рознице площадью до 50 кв. м.

Как пишет газета «Известия», предложения ведомства чиновники обсудят в конце апреля 2017 года в Минэкономразвития.

Таким образом, речь может идти о легализации продаж крепкого алкоголя на селе и в некапитальных объектах при наличии лицензии, а также через мобильную торговлю, отмечает издание.

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