Белозерцев поздравил работников муниципалитетов с праздником

«Роль муниципалитетов в развитии социально-экономической сферы страны и ее регионов трудно переоценить. Им переданы самые широкие полномочия по решению актуальных вопросов, с которыми каждый из нас сталкивается в повседневной жизни.

И сегодня на первый план выходит стратегическая задача — развитие инициативной, деятельной, финансово состоятельной власти на местах. Как рачительный хозяин на своей территории она должна работать эффективно, проявляя внимание к людям, учитывая их предложения по развитию населенных пунктов, оперативно решая вопросы местного значения, создавать для граждан достойные условия жизни.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!» — отмечается в поздравлении.