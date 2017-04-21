Белозерцев про псевдоклинику: Где были должностные лица?

В ходе рабочего совещания губернатор Иван Белозерцев дал ряд поручений, направленных на защиту интересов граждан в связи с деятельностью скандально известной клиники в Пензе, руководство которой подозревается в мошенничестве.

Глава региона отметил, что возможность совершать незаконные действия появляется тогда, когда ослабевает контроль в определенной сфере.

«У меня вопрос — а где были должностные лица? Где работа контролирующих и надзорных органов? Если люди оказывают медицинскую услугу в торговом центре, надели белые халаты, а от пациентов стали поступать жалобы, то почему из системы здравоохранения никто к ним не пришел? Почему не задали им вопрос: «На каком основании вы осуществляете эту деятельность?». Почему никто не проявил интерес?» — обратился Иван Белозерцев к участникам совещания.

Губернатор распорядился открыть «горячую» телефонную линию для потерпевших от действий сотрудников псевдомедицинской клиники, обеспечить возможность обращений через официальные сайты министерства здравоохранения Пензенской области и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, усилить надзорные функции, сообщает пресс-центр облправительства.

Также глава региона поручил через СМИ провести разъяснительную работу, чтобы защитить интересы пострадавших и обезопасить жителей региона от подобного рода действий.