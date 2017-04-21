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Россияне недовольны работой платных клиник

21 апреля в 09:08 206 просмотров

Жалобы россиян на платную медицину стали поступать в три раза чаще. Соответствующие данные приводит Госсовет по защите прав потребителей в тематическом докладе.

«Наибольший рост количества обращений с 2011 года произошел в сфере предоставления платных медицинских услуг. За этот период количество жалоб на некачественные услуги выросло в 3,3 раза», — цитируют «Известия» текст доклада президенту.

Руководитель Лиги защитников пациентов Александр Саверский отмечает, что рост жалоб от россиян пропорционален росту рынка платной медицины, если пять лет назад россияне тратили на медицинские услуги около двух трлн рублей, то по итогам прошлого года эта цифра возросла до 3,2 трлн рублей.

Кроме того, согласно данным предоставленным Росстатом, в 2010 году объем оказанных платных медицинских услуг населению составлял 249,9 млрд, в прошлом году показатель составил 539,5 млрд.

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