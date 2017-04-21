Пресс-служба губернатора стала победителем международного конкурса

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Пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области стала победителем международного конкурса «Пресс-служба года -2016». В номинации «Пресс-секретарь года» награду получила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Конкурс «Пресс-служба года» проводится в девятый раз. Он призван дать возможность специалистам в сфере PR из разных городов и стран показать свои наработки, перенять опыт коллег и получить оценку профессионального сообщества», — сообщили в пресс-центре регионального правительства.

За звание лучших соревнуются представители пресс-служб государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, пресс-секретари, PR-отделы компаний и предприятий, PR-агентства, независимые PR-специалисты из разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Лучших представителей в области связей с общественностью определяют по нескольким номинациям: «Пресс-служба года», «Пресс-секретарь года», «Лучшее печатное корпоративное СМИ», «PR с нуля», «Продвижение территорий», «Лучший PR-проект в бизнесе», «Лучший пресс-релиз», «PR в социальных медиа», «Лучший социальный проект в бизнесе» и других.

В этом году на конкурс поступило более 500 заявок. В их числе — проект пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области «Прямая линия с губернатором. Дети».

Это нестандартная пресс-конференция Ивана Белозерцева, которая состоялась в преддверии Нового года: впервые возможность задать вопрос главе региона получили юные жители области.

Они с интересом откликнулись на предложение — за неделю поступило более 80 писем и звонков от детей в возрасте от 5 до 17 лет.

По итогам рассмотрения заявок проект Дины Черемушкиной удостоен третьего места в номинации «Пресс-секретарь года».

Возглавил рейтинг пресс-секретарь ГУП «Московский метрополитен», на второй строчке — пресс-служба СПБ ГБУЗ «Детская городская больница № 19 им. К. А. Раухфуса».

Церемония награждения состоялась в Москве.