Список цен на продукты в Пензе по итогам недели

В Пензе продолжают отслеживать цены на социально значимые товары.

По данным мониторинга, который проводили с 14 по 19 апреля, в городских магазинах установлены следующие цены на ряд товаров:

— хлеб ржаной, ржано-пшеничный (750 гр.) — 27,90 руб. до 30,00 руб.;

— батон «Нарезной» (400 гр.) — от 23,60 до 26,00 руб.;

— молоко пастеризованное 1,5% жирности за 1 л — от 39,90 до 41,30 руб;

— творог нежирный 200 гр. — от 47,30 до 52,00 руб.;

— кефир нежирный 500 гр — от 24,30 до 26,60 руб.;

— яйцо столовое С-2 за десяток — от 39,90 до 47,70 руб.;

— сахар-песок за 1 кг — от 35,90 до 38,34 руб.;

— макаронные изделия за 1 кг — от 23,10 до 40,00 руб.;

— картофель за 1 кг- от 16,90 до 24,10 руб.;

— морковь за 1 кг — от 17,80 до 24,00 руб.;

— капуста белокочанная свежая за 1 кг — от 12,90 до 17,80 руб.;

— лук-репка за 1 кг — от 16,90 до 28,40 руб.;

— мясо птицы за 1 кг — от 103,90 до 114,00 руб. и другой ассортимент.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на 17 апреля в области среди регионов ПФО зафиксированы минимальные цены на масло сливочное, молоко стерилизованное 2,5−3,2% жирности, соль и сахар. Максимальных цен нет.