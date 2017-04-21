Россиянина подозревают в подрыве бомбы у автобуса футболистов «Боруссии»

Как пишет ТАСС, генконсульство России в германском Бонне пока не дает комментарий по этому поводу.
«Я пока не готов комментировать», — цитируют журналисты дежурного консула.
Ранее сообщалось, что возле автобуса ФК «Боруссии» сработало три взрывчатки. Пострадал футболист Марк Бартра, в результате спортсмен получил перелом лучевой кости руки.
ЧП, которое квалифицировали как теракт, произошло 11 апреля в Дортмунде перед матчем ¼ финала Лиги чемпионов с французским «Монако».
Предполагается, что россиянин действовал в целях наживы, он хотел таким образом спровоцировать колебание курса акций «Боруссии» и заработать €4 млн, пишет ТАСС.