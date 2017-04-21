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Россиянина подозревают в подрыве бомбы у автобуса футболистов «Боруссии»

21 апреля в 10:20 88 просмотров
, по данным германской прокуратуры, задержали по подозрению в организации нападения на футбольный клуб «Боруссия».

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28-летнего россиянина, по данным германской прокуратуры, задержали по подозрению в организации нападения на футбольный клуб «Боруссия».

Как пишет ТАСС, генконсульство России в германском Бонне пока не дает комментарий по этому поводу.

«Я пока не готов комментировать», — цитируют журналисты дежурного консула.

Ранее сообщалось, что возле автобуса ФК «Боруссии» сработало три взрывчатки. Пострадал футболист Марк Бартра, в результате спортсмен получил перелом лучевой кости руки.

ЧП, которое квалифицировали как теракт, произошло 11 апреля в Дортмунде перед матчем ¼ финала Лиги чемпионов с французским «Монако».

Предполагается, что россиянин действовал в целях наживы, он хотел таким образом спровоцировать колебание курса акций «Боруссии» и заработать €4 млн, пишет ТАСС.

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