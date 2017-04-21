« Армия Победы-2017» начнет свой маршрут из Пензы. Организацию проведения акции на территории региона обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Валерия Савина." data-title="Поезд «Армии Победы» тронется в путь из Пензы — Пенза-пресс, рунет за день">

Агитационный поезд «Армия Победы-2017» начнет свой маршрут из Пензы. Организацию проведения акции на территории региона обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Валерия Савина.

«Пенза — первый город в маршруте, это большая честь. Необходимо подготовиться к этому мероприятию очень ответственно. Агитпоезд прибудет на железнодорожную станцию 1 мая», — сказал Валерий Савин.

В составе воинского эшелона — платформы с образцами военной техники времен Великой Отечественной войны, а также современных вооружений, вагон-музей, вагон-сцена. На выставочной площадке будут представлены передвижные музейные экспозиции. Пришедшие на акцию смогут по достоинству оценить легендарный танк Т-34, СУ-100, гаубицу М-30, зенитную пулеметную установку ЗПУ-2 и другие военные экспонаты.

Перед жителями областного центра на сценической площадке выступит концертная бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

В 2017 году в рамках акции впервые спланировано движение двух агитационных поездов. Из Пензы агитпоезд «Армия Победы» отправится в Самару, затем — в Уфу, Чебаркуль, Челябинск, конечной остановкой станет Екатеринбург. Туда же прибудет и агитпоезд, следующий по маршруту № 1: «Красноярск — Юрга — Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург». Оба агитпоезда встречаются 5 мая.

«Акция проводится в преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Центрального военного округа с 29 апреля по 5 мая», — напомнили в пресс-центре областного правительства.