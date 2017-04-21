По его словам, казус произошел возле магазина в Терновке.
«Упал пакет с водой чуть ли не на голову!», — возмутился прохожий.
Пост вызвал активное обсуждение в Сети, горожанина пытались поддержать шутливыми комментариями.
«Ну бывает, промахнулись, не всегда точно бросить получается», — отметил один из подписчиков.
Однако есть те, у кого этот случай вызывает опасения.
«Сейчас новая забава — из окна пятилитровые бутыли с водой кидать. […] Может и трагедия произойти, вон только недавно писали — мальчик погиб, бросая именно такие бутыли. А если по голове попадет, то это уже смертельно», — написала горожанка.