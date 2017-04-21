Пензенцу едва не на голову упал пакет с водой. О странном инциденте он сообщил в социальной сети «ВКонтакте» в группе « Пенза live ».

По его словам, казус произошел возле магазина в Терновке.



«Упал пакет с водой чуть ли не на голову!», — возмутился прохожий.

Пост вызвал активное обсуждение в Сети, горожанина пытались поддержать шутливыми комментариями.

«Ну бывает, промахнулись, не всегда точно бросить получается», — отметил один из подписчиков.

Однако есть те, у кого этот случай вызывает опасения.

«Сейчас новая забава — из окна пятилитровые бутыли с водой кидать. […] Может и трагедия произойти, вон только недавно писали — мальчик погиб, бросая именно такие бутыли. А если по голове попадет, то это уже смертельно», — написала горожанка.