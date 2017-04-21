, которые примут на панельных дискуссиях в рамках конференции SECON , будут использованы при формировании стратегии развития Пензенской области до 2035 года. Об этом сообщил президент Ассоциации разработчиков программного обеспечения SECON Максим Семенкин на открытии конференции 21 апреля." data-title="Резолюции SECON используют для формирования стратегии развития региона — Пенза-пресс, рунет за день">

Резолюции, которые примут на панельных дискуссиях в рамках конференции SECON, будут использованы при формировании стратегии развития Пензенской области до 2035 года. Об этом сообщил президент Ассоциации разработчиков программного обеспечения SECON Максим Семенкин на открытии конференции 21 апреля.

«Мы стартовали в 2007 году, и [поначалу] это была исключительно технологическая конференция, нацеленная на развитие кадрового потенциала софтверных компаний нашего региона. Время шло, и в программу нашей конференции просачивались темы, не связанные напрямую с технологиями, но так или иначе имеющие отношение к IT-бизнесу. Поэтому мы приняли решение, что нужно развивать потенциал наших компаний не только с точки зрения кадров, но и с точки зрения выстраивания оргпроцессов, налаживать отношения с образованием, с властью, и в этом году решили сделать второй, нетехнический день конференции, который поможет нашим компаниям развиваться в других направлениях», — сказал Максим Семенкин.

В рамках конференции будет работать много дискуссионных площадок, добавил он.

«Мы будем обсуждать темы, связанные с управлением персоналом, бухгалтерским и управленческим учетом, роль вуза в становлении программиста, а также будет панельная дискуссия «Уезжать нельзя остаться», и нужно будет поставить запятую в нужном месте. По итогам каждой панельной дискуссии будет выработана резолюция, которая будет использоваться при формировании стратегии развития региона до 2035 года», — добавил Максим Семенкин.

Ранее на открытии конференции был зачитан приветственный адрес от депутата Госдумы Леонида Левина.

«Девятая конференция разработчиков программного обеспечения SECON является авторитетной площадкой, которая на протяжении многих лет привлекает ведущих специалистов сферы информационных технологий. Уверен, в ходе мероприятия идеи участников конференции получат новый импульс, и каждый из них найдет что-то новое. Желаю плодотворной работы и продуктивных деловых контактов», — отмечается в документе.

Напомним, конференция SECON будет проходить в Пензе 21−22 апреля.