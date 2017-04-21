Благодаря активным пензенцам городу могут подарить 1000 деревьев

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Пенза может войти в число городов, где к 9 Мая высадят Аллею славы. Дело за малым — победить в онлайн-голосовании.

Организатор акции «Аллеи славы» — питомник растений «Экоплант». Активисты обещают высадить 9000 бесплатных саженцев в девяти городах страны, каких — определяют сами жители в ходе голосования на сайте аллеи-славы.рф.

«Участвуйте, вовлекайтесь, победа вашего города — в ваших руках!» — призывают организаторы.

Сейчас в голосовании побеждает Санкт-Петербург (98 235 голосов), в девятку лидеров также вошли Красногорск, Казань, Москва, Тула, Новочеркасск, Магнитогорск, Иваново, поселок Мурино.

Пенза набрала лишь 10 голосов и занимает на сегодняшний день 222 место.

Итоги голосования подведут 30 апреля. У пензенцев еще есть время привести свой город к победе! Проголосовать можно здесь.