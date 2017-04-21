В праздники пензенцам выделят автобусы, чтобы доехать до кладбищ

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для этой цели будет организовано транспортное сообщение по направлению «Пенза-I — Восточное кладбище».
Автобусы пойдут по следующему расписанию:
— 23 апреля, на «Красную Горку», с 06.30 до 16.00;
— 25 апреля, на «Радоницу», с 06.30 до 16.00.
Цена проезда будет равна 20 рублям. Выделить намерены восемь автобусов и 10 маршруток № 12 «Пенза-I — Военный городок № 2».
«Транспортное обслуживание Ново-западного кладбища и Ахунского кладбища осуществляется троллейбусным маршрутом № 8 «ул. Мира — стадион Пенза”, автобусным маршрутом № 30 «Арбековская застава — Аэропорт” и маршрутом № 99 «Арбековская застава — Засурье” соответственно. В праздничные дни работа указанных маршрутов будет организована по расписанию рабочего дня», — добавили в пресс-службе.