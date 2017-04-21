Более 30 пензенских предприятий предложили студентам вакансии (видео)

« территорией профессионалов». Студентов высших учебных заведений пригласили на ярмарку вакансий. На нескольких площадках работали более 30 предприятий и организаций , заинтересованных в привлечении молодых специалистов." data-title="Более 30 пензенских предприятий предложили студентам вакансии — Пенза-пресс, рунет за день">

Многофункциональный молодежный центр Пензенской области на время стал «территорией профессионалов». Студентов высших учебных заведений пригласили на ярмарку вакансий. На нескольких площадках работали более 30 предприятий и организаций, заинтересованных в привлечении молодых специалистов.

Работодатели презентовали свои компании, рассказали о свободных вакансиях, особенностях организации труда, уровне оплаты. Выпускники же могли оставить резюме для дальнейшего трудоустройства, сообщает телеканал «Экспресс».

«Можно попробовать себя в какой-либо компании. Они предлагают пройти практику у себя на предприятии», — сказал студент ПГУ Игорь Святов.

«Я бы хотела сначала приглядеться, посмотреть, что предлагают, а потом уже идти дальше. Возможно, не по специальности, а туда, где мне может понравиться», — рассказала студентка ПГУ Ульяна Пучкова.

В 2017 году областное министерство труда, социальной защиты и демографии и пензенский Центр занятости населения подготовили для студентов тренинг на тему «Секреты успешного поиска работы» и провели тестирование на определение бизнес- способностей.