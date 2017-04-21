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10 пензенских водителей наказали за небезопасную езду с детьми

21 апреля в 13:15 338 просмотров
«Автокресло — детям».

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В Пензенской области подвели итоги операции «Автокресло — детям».

По данным УГИБДД Пензенской области, в период проведения мероприятий ДТП с участием детей-пассажиров на зафиксировано.

«10 водителей были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения», — подчеркнули в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что для детей до 12-летнего возраста в авто, оборудованных ремнями безопасности, должны использоваться детские удерживающиеся устройства.

Нарушение правила влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.

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