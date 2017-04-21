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В России запретят давать детям имена Ланцелот и Лексус

21 апреля в 14:03 170 просмотров
, где используются бранные слова, числа и указания на ранги, должности и титулы. Соответствующий проект закон приняла Госдума, пишет ТАСС.

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В России родителям запретят давать детям имена, где используются бранные слова, числа и указания на ранги, должности и титулы. Соответствующий проект закон приняла Госдума, пишет ТАСС.

«Широко известны такие примеры необычных имен, как Авиадиспетчер, Жужа, Ланцелот, Лексус, Салат Латук, Ванзырым, «БОЧ рВФ 260602», Князь, Царь. Подавляющее большинство детей с подобными именами страдают от излишней фантазии своих родителей, подвергаются насмешкам со стороны сверстников в школе, детском саду и, как правило, чувствуют себя в обществе изгоями. И только по достижении 14 лет они могут самостоятельно поменять имя на другое», — отметил глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он также сообщил, что предоставляется возможность давать ребенку двойную фамилию. Сейчас ее можно получить только при вступлении в брак.

Теперь, по закону, планируют разрешить родителям давать двойную фамилию своим детям при их рождении.

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