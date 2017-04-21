" data-title="С начала года Пензенский филиал Россельхозбанка вложил в развитие АПК региона более 3,5 млрд руб — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенский филиал Россельхозбанка за 1 квартал текущего года направил на развитие сферы агропромышленного комплекса региона (АПК) свыше 3,5 млрд рублей. Доля кредитных вложений филиала в АПК области по состоянию на 01.04.2017 г. составляет свыше 95%.

Кроме того, в 2017 году запущен новый механизм льготного кредитования предприятий АПК, и Банк, как ключевой участник данной программы, предоставляет кредиты по ставке не выше 5% годовых.

«Россельхозбанк активно поддерживает агропромышленные предприятия и сельхозтоваропроизводителей региона. Уверен, что совместная работа в текущем сезоне также будет способствовать качественному и своевременному проведению посевной кампании и высокому урожаю. Среди заёмщиков Банка — крупные сельхозпредприятия, представители малого и микробизнеса региона, владельцы личных подсобных хозяйств. При финансовой поддержке Россельхозбанка развивается инвестиционная сфера, обновляется парк техники и оборудования, успешно ведется строительство, реконструкция и модернизация сельскохозяйственных комплексов», — подчеркнул Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

За три месяца текущего года в рамках реализации Госпрограммы развития АПК АО «Россельхозбанк» выдал более 140 тысяч кредитов на общую сумму 279 млрд рублей, что на 70% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В том числе, на сезонные работы предоставлено 80 млрд рублей — в 1,4 раза больше, чем в I квартале 2016 года. Из них Пензенский филиал предоставил свыше 1,5 млрд рублей на указанные цели, что соответствует динамике кредитования за аналогичный период прошлого года. Из указанного объема более 450 млн рублей выдано в рамках нового механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.