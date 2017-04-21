В Пензе прошла ярмарка вакансий для студентов (видео)

« Территория профессионалов» представители перспективных компаний рассказали будущим специалистам о востребованных профессиях и провели тренинги." data-title="В Пензе прошла ярмарка вакансий для студентов — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенским студентам предложили подумать о будущем трудоустройстве и пригласили в областной многофункциональный молодежный центр. На ярмарке вакансий «Территория профессионалов» представители перспективных компаний рассказали будущим специалистам о востребованных профессиях и провели тренинги.

«Нам нужны специалисты с горящими глазами, люди, которые поддержат в наших начинаниях, которые не боятся чего-то нового», — сказала руководитель аптечной сети Екатерина Ионова.

Дипломированных специалистов ждут более 30 предприятий и организаций области. На ярмарке вакансий — учреждения банковской сферы, операторы мобильной связи, крупные промышленные предприятия презентовали свою деятельность и предложили вакансии пензенским студентам. Выпускники могли предоставить резюме для дальнейшего трудоустройства сразу нескольким компаниям, сообщает телеканал «Экспресс».

По словам специалистов городского центра занятости населения, вся трудность в том, что сегодня в базе открытых вакансий половина — это рабочие специальности, а вот 80% нетрудоустроенных, стоящих на учете — это пензенцы с высшим образованием.

«У нас готовят юристов, экономистов. Им очень тяжело найти работу в Пензе, потому что каждый год их выпускают очень большое количество. Нам нужны токари, слесари, то есть станочники, будем так называть», — отметил заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения города Пензы» Евгений Нелюбин.

На ярмарке вакансий познакомиться студенты могли не только с деятельностью коммерческих, но и бюджетных организаций. В списке госучреждений — и управление Федеральной антимонопольной службы.

«Предложить им в дальнейшем трудоустройство в нашем управлении, конечно, через прохождение конкурсных процедур — они у нас довольно жесткие, и сложный отбор. Мы нацелены на дальнейшую работу и надеемся, что мероприятие будет очень полезно и для управления и для студентов», — сказала руководитель управления ФАС России по Пензенской области Оксана Кузнецова.

В 2017 году областное министерство труда, социальной защиты и демографии и пензенский Центр занятости населения подготовили для студентов тренинг на тему «Секреты успешного поиска работы» и провели тестирование на определение бизнес- способностей.