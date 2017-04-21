В Пензе пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета в честь Победы

9 мая в Пензе в честь 72-й годовщины Победы пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета.

Спортсмены будут стартовать и финишировать в районе Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев, маршрут атлетов пройдет по улицам Карпинского, Коммунистической, Проспекту Победы.

Протяженность дистанции составит 7200 метров. Бегунам предстоит пройти 20 этапов — 10 женских, 10 мужских.

Также отмечается, что соревнования пройдут по четырем группам. В первой — смешанные команды общеобразовательных школ, гимназий и лицеев Пензы (сборные команды школ), во вторую войдут смешанные команды учреждений среднего профессионального образования Пензы, третья группа — смешанные команды производственных и промышленных предприятий, организаций и учреждений Пензы различных форм собственности, а также спортивные клубы Пензы, силовые структуры (МВД, УФССП, УФСИН, МЧС и др.), в четвертой группе побегут смешанные команды спортивных клубов ВУЗов города, пояснили в пресс-службе.

В каждой команде — по 20 человек, равное количество юношей и девушек.

Регламент эстафеты следующий:

13.30 — 14.00 — I забег — команды общеобразовательных учреждений города Пензы — 66 команд;

14.00 — 14.30 — II забег — команды учреждений среднего профессионального образования города Пензы, коллективов предприятий и организаций города Пензы и команды высших учебных заведений города Пензы;

14.30 — награждение победителей и призеров общеобразовательных учреждений, команд учреждений среднего профессионального образования, коллективов предприятий и организаций и команд высших учебных заведений города Пензы.

Боле подробную информацию можно получить по телефону 34−34−98.