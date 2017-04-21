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Заречный возглавил инвестрейтинг минэкономики Пензенской области

21 апреля в 16:19 212 просмотров
, который подготовил областной минэконом.

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Город Заречный Пензенской области возглавил инвестиционный рейтинг городских округов и муниципальных районов за I квартал 2017 года, который подготовил областной минэконом.

«Активная работа муниципальной специализированной организации по привлечению инвестиций, работе с инвесторами и развитию предпринимательства стала основным фактором, повлиявшим на лидерство города Заречного», — пояснили в министерстве.

В тройку лучших также вошли Бессоновский и Городищенский районы, их высокий результат связан с активной работой с инвесторами и заключением соглашений о реализации инвестиционных проектов на более 3,5 млрд рублей.

Неверкинский, Тамалинский и Бековский районы — с наименьшим количество баллов в рейтинге.

«Изменения, внесенные в критерии оценки в I квартале 2017 года, связаны с необходимостью формирования единой системы содействия инвесторам и предпринимателям согласно требованиям федеральных документов. Особое внимание было уделено повышению доступности государственных и муниципальных услуг для предпринимателей и развитию муниципальных институтов развития», — отметил министр экономики области Сергей Капралов.

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