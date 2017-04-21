Пензенцы проголосовали за благоустройство набережной

По данным пресс-службы мэрии, в управление ЖКХ города поступило 59 предложений, из них 49 — за общественную территорию «Набережная реки Сура», одно — за территорию по улице Терновского, 190, остальные девять были оформлены с нарушениями.
На основе представленных предложений общественная территория «Набережная реки Суры» включена в муниципальную программу.
«В 2017 году на территории города Пензы в рамках Федеральной программы «Формирование современной городской среды» планируется комплексно благоустроить дворовые территории и одну общественную территорию. Всего на реализацию программы планируется направить 174 млн рублей, в том числе — на благоустройство дворовых территорий — 104 млн рублей, на благоустройство общественной территории — 70 млн рублей», — добавили в мэрии.