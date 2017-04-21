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На главу администрации Городищенского района завели дело — СМИ

21 апреля в 17:36 216 просмотров
, по данным информационных порталов, подозревают в злоупотребление должностными полномочиями.

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В отношении главы администрации Городищенского района Пензенской области якобы возбудили уголовное дело. Его, по данным информационных порталов, подозревают в злоупотребление должностными полномочиями.

Местные СМИ сообщают, что из кабинета главы администрации изъяли документацию. Основанием якобы послужили нарушения, которые были допущены при строительстве домов в районе.

Однако в региональном СУ СКР этот инцидент пока не комментируют.

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