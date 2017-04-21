, по данным информационных порталов , подозревают в злоупотребление должностными полномочиями. " data-title="На главу администрации Городищенского района завели дело — СМИ — Пенза-пресс, рунет за день">

В отношении главы администрации Городищенского района Пензенской области якобы возбудили уголовное дело. Его, по данным информационных порталов, подозревают в злоупотребление должностными полномочиями.

Местные СМИ сообщают, что из кабинета главы администрации изъяли документацию. Основанием якобы послужили нарушения, которые были допущены при строительстве домов в районе.

Однако в региональном СУ СКР этот инцидент пока не комментируют.