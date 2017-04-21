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Белозерцев наградил муниципальных служащих

21 апреля в 17:20 206 просмотров
, сотрудников и ветеранов муниципальной службы, депутатов Пензенской городской Думы. Официальное мероприятие состоялось в здании администрации Пензы.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с профессиональным праздником городское руководство, сотрудников и ветеранов муниципальной службы, депутатов Пензенской городской Думы. Официальное мероприятие состоялось в здании администрации Пензы.

«Я хочу поблагодарить за труд тех, кто создавал наш город, много трудился, чтобы Пенза развивалась, чтобы людям хотелось здесь жить.

Муниципалитеты — основа региона, а из регионов состоит страна. Местная власть ближе всего находится к людям, и работать она должна так, чтобы было активное взаимодействие с гражданами. Убедительно прошу вас уделить этому вопросу самое серьезное внимание», — отметил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что такое сотрудничество необходимо, в первую очередь, при решении проблем благоустройства и создании комфортной городской среды.

«Перед муниципальной властью на 2017 год поставлены серьезные задачи. Есть большое желание благоустроить Пензу настолько, чтобы жители других регионов, приезжая сюда, отмечали, какой это чистый, красивый и ухоженный город», — цитирует пресс-центр областного правительства губернатора.

Лучших представителей профессии глава региона наградил почетными грамотами и благодарностями губернатора Пензенской области.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/files/penza.ru/bogoslov/gorod-4.jpg
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