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Банк России опустил доллар перед выходными

21 апреля в 17:43 168 просмотров

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 22 апреля.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,4165 до 56,2307 руб., курс евро — с 60,6139 руб. до 60,3187 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,0703 руб.

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