Банк России опустил доллар перед выходными

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 22 апреля.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,4165 до 56,2307 руб., курс евро — с 60,6139 руб. до 60,3187 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,0703 руб.