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Онлайн-брифинг: продвижение бизнеса в социальных сетях

21 апреля в 17:30 226 просмотров

В ИА «Пенза-Пресс» 28 апреля с 13 до 14 часов состоится онлайн-брифинг с руководителем пензенского SMM-агентства 5 Cat Дмитрием Банчуковым.

Эксперт расскажет о том, почему важно компаниям и частным предпринимателям создавать странички в соцсетях, как правильно продвигать свои товары и услуги и привлекать покупателей.

Вопросы можно присылать как заранее, так и во время проведения брифинга на электронную почту редакции penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг» или оставлять в комментариях ниже.

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