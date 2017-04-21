Онлайн-брифинг: продвижение бизнеса в социальных сетях

Эксперт расскажет о том, почему важно компаниям и частным предпринимателям создавать странички в соцсетях, как правильно продвигать свои товары и услуги и привлекать покупателей.



Вопросы можно присылать как заранее, так и во время проведения брифинга на электронную почту редакции penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг» или оставлять в комментариях ниже.