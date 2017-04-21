Эксперт расскажет о том, почему важно компаниям и частным предпринимателям создавать странички в соцсетях, как правильно продвигать свои товары и услуги и привлекать покупателей.
Вопросы можно присылать как заранее, так и во время проведения брифинга на электронную почту редакции penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг» или оставлять в комментариях ниже.
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Онлайн-брифинг: продвижение бизнеса в социальных сетях
21 апреля в 17:30 226 просмотров
В ИА «Пенза-Пресс» 28 апреля с 13 до 14 часов состоится онлайн-брифинг с руководителем пензенского SMM-агентства 5 Cat Дмитрием Банчуковым.
Эксперт расскажет о том, почему важно компаниям и частным предпринимателям создавать странички в соцсетях, как правильно продвигать свои товары и услуги и привлекать покупателей.