« оздоровительные» процедуры влетали пензенцам в копеечку." data-title="«Международная клиника»: Спорная красота за наличные, но чаще — в кредит — Пенза-пресс, рунет за день">

Международная медицинская клиника — заведение с таким громким названием до недавнего времени работало в одном из торговых центров Арбеково. Впрочем, слово «работало», как и характеристика «медицинская клиника» к этой конторе подходит, как корове седло. Точнее будет сказать, что под «красивой» вывеской скрывалась группа, которая, пользуясь правовой неграмотностью граждан, занималась почти честным отъемом денег у жителей Пензы.

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Деятельность по привлечению потенциальных клиентов была выстроена очень четко. Пензенцев по телефону приглашали на бесплатные косметологические процедуры, причем, если они не соглашались с первого раза, их «добивали» телефонными звонками с эксклюзивными предложениями. Если не со второго, то с третьего, четвертого, пятого раза… Примечательно, что единственным условием для получения «бесплатных процедур» было наличие паспорта.

Обследование проводили настолько молодые люди, что у клиентов возникали сомнения в их компетентности. По времени оно занимало около часа, а завершалось, как правило, обозначением стоимости курса лечения: кому — 60 тысяч рублей, кому — за 200 тысяч рублей. При этом начинали «давить», что провести процедуры во избежание ухудшений нужно незамедлительно. Размышления пресекались по отработанной и зазубренной схеме…

— Когда я сказала, что мне надо подумать, мне ответили: «Неужели вы не хотите быть красивой?!» — вспоминает одна из клиенток конторы.

— Я говорю, что мне нужно посоветоваться с родителями — мне отвечают: «Ваш папа косметолог?»

— Были вопросы про здоровье — у меня проблемы со спиной. Все вопросы сводились к этой области. Консультант выходил, якобы узнать освободился ли кабинет диагностики, но на мой взгляд, чтобы посоветоваться с наставником. Меня повели к чудо-аппарату — в кабинете мужчина лет сорока с очень серьезным и умным видом… Нарисовалась картинка — модель моего тела и доктор стал мне рассказывать, как все плохо, что надо срочно лечиться, пока не отказали ноги…

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Воспоминания клиентов, которыми они щедро делились в Интернете, красноречиво характеризуют контору.

— И кредит у них под 25 процентов — самые выгодные условия. Учили меня экономить: завести конверт и откладывать туда деньги. Пошла в магазин — потратила 500 рублей, а сказала — 700. 200 рублей отложила в конверт. «И муж не будет знать, и вы на кредит так будете набирать…» .

— Потом начался конкретный прессинг, что вы будете старая и страшная. — Начались вопросы: какая проблема вас привела, что хотите изменить. Говорю, пришла просто так. «Вот если бы вас пригласили на выставку карбюраторов, вы бы пришли?» Говорю, конечно, я очень любопытная, он опешил!

— Сначала все обходительные такие. Вешали лапшу про дорогущее оборудование. А после теста начали рассказывать про то, что ужас у меня с лицом. Надо срочно лечить — поры расширены и, вообще, как я с этим живу. В итоге насчитали мне 45 тысяч — и я буду просто красавицей. Я сказала, что мне нужно подумать — «Вы что, экономите на себе?». Мне надоело слушать их бред, что на себе нельзя экономить, что мужикам важно, чтобы с ними были красивые дамы. Вы же не советуетесь с молодым человеком, какие вам прокладки купить…

— Я встала и дала понять, что ухожу. Их координатор сказала, что я буду страшная скоро и молодой человек обязательно уйдет к другой…

— Только что оттуда — также повелась на бесплатный сыр. Два с лишним часа промывания мозгов! В тщетных попытках склонить меня к покупке абонемента на косметические процедуры сделали скидку на 30 тысяч рублей (начиналось с 80). В итоге, наверное, не видя другого выхода для оправдания собственной некомпетентности дамочка мне нахамила, мол, в свои 30 вы ходите чуть ли не со сгнившим лицом. «Еще немного и у вас щеки, как у бульдога будут». Короче, ушла в слезах, но на провокации не повелась… — Вот сижу и думаю, где раньше был мой мозг?

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Примечательно, что за защитой своих интересов в суд обратились лишь единицы из десятков сотен клиентов. В начале апреля суд удовлетворил иск жительницы Пензы, которая оказалась вовлечена в схему. На сотовый телефон женщине поступил звонок с предложением пройти курс лечения, причем бесплатно. Откуда узнали ее номер телефона и наличие проблем со здоровьем — неизвестно. Она действительно много лет больна, у нее болит спина, имеется аритмия, проблема с суставами, проблемы доставляет и гиперчувствительная кожа. На предложение она согласилась и приехала в «клинику».

Женщине сделали одну процедуру «Прессотерапии», процедуру горячим воском, диагностику состояния здоровья. И стали убеждать, что именно у них она может пролечиться и избавиться от своей болезни. Мол, у них имеются уже результаты по другим пациентам — результат лечения гарантировали. Уговаривали на заключение договора с ИП, который будет платным и размер оплаты невелик.

В результате ею был заключен кредитный договор. После этого оказалось, что она должна оплачивать сумму, значительно превышающую ту, которая оговаривалось. Исследовав договор, суд установил, что у ИП лицензии на осуществление медицинской деятельности не имеется, соответственно, он не мог заключать договор на оказание медицинских услуг. Также в договоре отсутствовали сведения о фактическом исполнителе услуг, о фирмах-производителях косметики, используемой при производстве косметических процедур, а также сведения о наличии у предпринимателя лицензии на осуществление медицинской деятельности, в том числе — по профилю «косметология».

Решением суда ИП должен возместить женщине причиненный материальный и моральный ущерб, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

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В завершение хотим сообщить, что вышеназванный ИП Мегрикян Арамаис Артурович являлся заместителем гендиректора ООО «Даймонд Бьюти», где генеральным директором и учредителем являлся — Мелконян Эдуард Миранович. Эти два господина 21 февраля 2017 года учредили на двоих ООО «Форма плюс». Компанию, специализирующуюся, в частности, на торговле косметикой и парфюмерии, фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, а также на оказании услуг массажных салонов и салонов красоты.

Адрес «прописки» — г. Пенза, улица Рахманинова, 27а — уютный домик-новостройка. То ли готовили расширение, то ли — запасной аэродром. Почему в прошедшем времени? На прошлой неделе в офис наконец нагрянули силовики… Наконец силовики усмотрели мошенничество. В течение, по меньшей мере, года клиенты обивали пороги региональных силовых ведомств, требуя привлечь к ответственности владельцев «медицинской клиники». И все было тщетно.

Примечательно, что офис находился в арбековском торговом центре, занимая целый этаж. Ранее этот этаж занимал печально известный салон DeSheli, который работал по схеме, как брат-близнец напоминающей деятельность «клиники». Но в отличие от «салона», до «клиники» силовики, что называется, «дотянулись».

«Сотрудниками управления МВД России по Пензенской области пресечена деятельность организации, которая позиционировала себя как международная медицинская клиника. Она располагалась в одном из торговых центров Пензы», — сообщила вчера официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного сотрудниками клиники, следственной частью следственного управления УМВД России по Пензенской области было возбуждено уголовное дело. Следователями были задержаны руководители и сотрудники организации — всего 12 человек. Двое руководителей клиники — жители Краснодарского края — по решению суда помещены под стражу. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — подписка о невыезде.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные заявления граждан, которые сообщали о мошеннических действиях со стороны сотрудников клиники. Они предлагали потенциальным клиентам — большинство из них составляли женщины старше 50 лет — пройти бесплатную медицинскую диагностику.

Обязательным условием проведения процедуры было наличие паспорта. При выполнении диагностики сотрудники организации под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы — от 50 до 200 тысяч рублей, — которые предназначались для оплаты услуг клиники. При этом оказанием услуг в клинике занимались сотрудники, не имевшие медицинского образования. К примеру, установлено, что комплексную диагностику здоровья пациентов проводил гражданин с образованием автомеханика. На данный момент в полицию поступило более 100 заявлений от граждан, являвшихся клиентами данной организации.

В настоящее время сотрудники управления МВД России по Пензенской области проводят проверку деятельности клиники по всем направлениям оказанных услуг.

Дмитрий Гулин

