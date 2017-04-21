« Арии. Следы белых богов» ( 16+). Новые находки журналистов РЕН ТВ показали , что так называемое « Оружие богов» — сверхтехнология палеоцивилизаций ариев и атлантов , поисками которой активно занимались и СССР и гитлеровская Германия — может находиться на территории Сибири. А великие катаклизмы прошлого — следствие применения « Оружия богов» на Луне." data-title="РЕН ТВ покажет документальный фильм «Арии. Следы белых богов» — Пенза-пресс, рунет за день">

РЕН ТВ представляет документальный спецпроект «Арии. Следы белых богов» (16+). Новые находки журналистов РЕН ТВ показали, что так называемое «Оружие богов» — сверхтехнология палеоцивилизаций ариев и атлантов, поисками которой активно занимались и СССР и гитлеровская Германия — может находиться на территории Сибири. А великие катаклизмы прошлого — следствие применения «Оружия богов» на Луне.

Современные американские исследователи ядерного оружия пришли к выводу: чтобы сегодня уничтожить все живое на планете, достаточно несколько мощных ядерных взрывов. Только взрывать бомбы надо… на Луне. Изменения на главном спутнике Земли могут привести к массовому вымиранию на нашей планете. Такое уже случалось 250 миллионов лет назад.

Именно тогда единый суперконтинент разделился на 6 отдельных материков, и на земле погибло 95% живых организмов. Такое возможно в случае применения працивилизациями Ариев и Атлантов «Оружия богов», описания которого кочуют из одного древнего текста в другой — от «Махабхараты» до русских сказок.

«Там был взрыв, минимум 6 тысяч мегатонн. Который перевернул Землю полюса и вышвырнул ее на другую орбиту, — подтвердил историк и уфолог Алексей Подъяпольский. — Удлинился год, удлинились сутки. Прошла волна цунами высотой примерно 10 км, смывая с берегов все, не оставляя ничего. С полюсов сорвало атмосферу. Мгновенное понижение температуры до минус 200 градусов, — конечно, ни одно живое существо не выдержит этого. Устояли только те сооружения, которые имели колоссальный запас прочности».

РЕН ТВ покажет эти мегалитические сооружения, обнаруженные в Восточных Саянах 21 апреля в 20.00. Расследование величайшей катастрофы прошлого продолжается.