В Кузнецком районе прошел семинар для бизнесменов (видео)

Тесное сотрудничество власти и бизнеса — залог успешного развития. В лидерах по показателям взаимодействия находится Кузнецкий район Пензенской области. Там прошел семинар для руководителей близлежащих муниципальных образований.

В фойе культурно-досугового центра села Пионер для участников семинара организовали выставку продукции местных товаропроизводителей. Из-за обширной номенклатуры выпускаемых изделий на одном столе представили сразу несколько промышленных и сельскохозяйственных предприятий, сообщает телеканал «Экспресс».

«Посмотрим, как здесь организована работа исполнительных органов власти, как идет жизнеобеспечение населения, как организована работа в целом, какие есть успешные практики», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

Практическая часть семинара изобиловала примерами успешного сотрудничества власти и бизнеса в решении вопросов местного значения. Отличный пример совместной работы — центр села Малый Труев, где за последние три года была построена школа, детский сад и спортивный городок. И это лишь промежуточный итог сотрудничества властей и предпринимателя Рината Абузярова, который вложил в развитие родного села немало средств. Кроме бюджетных учреждений, успешный бизнесмен взялся за обновление коммунальной инфраструктуры.

«50/50 они построили в прошлом году артезианскую скважину. 50% - бюджет, 50% - средства Абузярова. Поэтому всем желаю иметь такого Абузярова, если его нет, ищите, у вас получится, я вам точно говорю», — пожелал глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин.

Объемы производства предприятий Кузнецкого района сравнимы с объемами производства Республики Калмыкия. При этом в районе нередко создаются новые производства.

«Производим стеклокомпозитную арматуру. Применяется в строительстве и заменяет металлическую в таких конструкциях, как фундаменты, промышленные полы. Стекловолокно настолько прочное, что, например, пруток в два с половиной раза прочнее металлического», — рассказал директор предприятия по производству стеклокомпозитов Сергей Адлер.

Для предпринимателя — развитие бизнеса, для власти — создание рабочих мест для женщин. Чего удалость достичь в результате взаимовыгодного сотрудничества власти и бизнеса, участникам семинара продемонстрировали и в цехе по производству швейных изделий в рабочем поселке Евлашево.

На территории Кузнецкого района находятся десятки объектов придорожного сервиса. Посещение одного из них вошло в программу семинара. Завершилось мероприятие работой секций и пленарным заседанием.