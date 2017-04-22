Телеканал «Экспресс» пристраивает котят в добрые руки пензенцев (видео)

« Экспресс» предлагает своим зрителям стать хозяевами для пяти симпатичных котят. Пополнение случилось у кошки корреспондента телеканала Анжелики Пальцевой , она готова поделиться своим неожиданным счастьем с пензенцами." data-title="Телеканал «Экспресс» пристраивает котят в добрые руки пензенцев — Пенза-пресс, рунет за день">

Без кота и жизнь не та. ТРК «Экспресс» предлагает своим зрителям стать хозяевами для пяти симпатичных котят. Пополнение случилось у кошки корреспондента телеканала Анжелики Пальцевой, она готова поделиться своим неожиданным счастьем с пензенцами.

Маленькие пушистые комочки — плод любви годовалой кошки Рады и сиамского кота Маркиза. Четыре девочки и один мальчик появились на свет 12 марта. Сегодня котятам уже полтора месяца и они ждут своих хозяев. По словам владелицы, оставить всех себе у нее нет возможности, сообщает телеканал «Экспресс».

«Жилплощадь небольшая, все не умещаются. Они растут, им тесно уже. Дерутся за место под солнцем», — сказала Анжелика Пальцева.

Анжелика говорит, что котята довольно смышленые и воспитанные. Они уже приучены к лотку и когтеточке. Ночью малыши мирно спят со своей мамой.

«Два дня назад начали уже из миски лакать молоко. У мамки еду отбирают и нюхают корм сухой», — сказала Анжелика Пальцева.

Котята активно передвигаются по комнате, проявляют интерес ко всему, что в ней происходит. И, конечно же, каждый вечер они ждут, когда домой вернется их хозяйка. По ее словам, после тяжелого трудового дня котокоманда помогает ей расслабиться.

«Приходишь с работы домой, и пушистое чудо к тебе подбегает, просит погладить его. И сразу так хорошо на душе, не важно, что был трудный рабочий день, что люди тебе нервы потрепали, видишь это маленький, пушистый комочек и сразу про все забываешь», — поделилась хозяйка котят.

Для своих котят Анжелика ищет добрых и заботливых хозяев. Те, кто решил завести себе пушистого мурлыкающего питомца, могут обращаться в редакцию новостей телерадиокомпании «Экспресс» в любой будний день.