Белозерцев поблагодарил промышленников за вклад в развитие экономики региона

что по итогам 2016 года производствами выпущено продукции на сумму более 207 миллиардов рублей — это на 13% больше уровня 2015-го.

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил пензенских промышленников за вклад в развитие экономики. На заседании Ассоциации промышленников региона он отметил, что по итогам 2016 года производствами выпущено продукции на сумму более 207 миллиардов рублей — это на 13% больше уровня 2015-го.

«Двадцать пять промышленных предприятий региона превысили рубеж по объему реализованной продукции в один миллиард рублей. Индекс промышленного производства Пензенской области по итогам прошлого года составил 103,7%, обеспечив пятое место среди регионов Приволжского федерального округа. При этом темпы роста сложились выше, чем в Российской Федерации и ПФО. Итоги I квартала текущего года подтверждают устойчивые темпы роста основных экономических показателей региона», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор также сообщил, что поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Пензенской области составило 47,4 миллиарда рублей или 126,7% к уровню 2015 года, в том числе от предприятий промышленного комплекса — 22,9 миллиарда рублей или 139%. Их доля в общем объеме поступления налогов занимает около 50 процентов, сообщает пресс-центр облправительства.

Иван Белозерцев поблагодарил пензенских промышленников за вклад в развитие экономики. Заявил о готовности и в дальнейшем поддерживать их в развитии производств и создании новых рабочих мест.

Промышленный комплекс Пензенской области включает в себя свыше 250 крупных и средних предприятий, на которых работает около 90 тысяч человек.