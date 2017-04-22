, которые помогли « красным» продержаться у власти целых 74 года , РЕН ТВ покажет в новых « Засекреченных списках». Премьера , «Мистические тайны революции» ( 16+) — в день рождения вождя Октябрьской революции , 22 апреля в 19.00." data-title="РЕН ТВ раскроет мистические тайны революции — Пенза-пресс, рунет за день">

Темные ритуалы, которые помогли «красным» продержаться у власти целых 74 года, РЕН ТВ покажет в новых «Засекреченных списках». Премьера, «Мистические тайны революции» (16+) — в день рождения вождя Октябрьской революции, 22 апреля в 19.00.

Журналисты РЕН ТВ с помощью историков и экспертов разоблачили эзотерические преступления большевиков. Так, царская семья была убита в Ипатьевском доме в ходе сатанинского ритуала — сохранились исторические свидетельства, что после расстрела тела жертв были расчленены, стены были исписаны мистическими символами, а на полу еще долгое время оставалась окровавленная яичная скорлупа — вкушение яиц является частью сатанинской мессы.

Архивные документы подтвердили, что Ленин, Свердлов, Бонч-Бруевич и другие революционеры принадлежали к оккультным сообществам. Сатанинская символика в виде перевернутой звезды сохранилась в первом советском ордене Трудового Красного Знамени, кровавое знамя и масонские серп и молот — знаки, легко соотносимые с темным знанием даже непосвященными.

После смерти Ленина масштаб месс стал небывалым — они распространились на всю страну.

Гробница Ленина, известная как мавзолей, была создана по лекалу священных зиккуратов Междуречья, и находится в двойной пентаграмме — кремлевских звезд и звезд на сталинских высотках. Это мистическое сооружение позволяло выкачивать энергию из огромного количества людей на демонстрациях, а с появлением телевидения — и из всей страны.

«Если вы спросите у совсем пожилых людей, демонстрации шли по пять, по шесть часов. То есть, гнали, гнали, гнали энергией заряжать через него. Ведь есть масса восточных кабалистических верований, чтоб через труп… получать энергию от живых людей. И действительно, люди как выжатые приходили после этих демонстраций, опустошенные», — рассказывает председатель правления Всероссийского монархического центра Николай Лукьянов-Разумовский.

Какой магический предмет вложен в голову Ильичу, чтобы сбор энергии стал возможным? Какие жертвы Красному Идолу закопаны под мавзолеем? Почему мистик Яков Свердлов предпочитал вместо энергии выкачивать из страны золото — и сколько драгметалла он вывел? Почему, несмотря на всю поддержку мистиков, в итоге Советский Союз все-таки распался?

«Мистические тайны революции» — в новом выпуске «Засекреченных списков» в день рождения Ленина, 22 апреля, в 19.00 на РЕН ТВ.