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В Пензе стартовал дачный сезон

22 апреля в 09:15 258 просмотров

22 апреля в Пензе стартовал дачный сезон. Все автобусы следуют по установленному расписанию.

«Транспорт вышел в полном объеме по всем направлениям. Как показала утренняя проверка, автобусы отправляются строго по расписанию», — сообщил начальник управления транспорта и связи города Максим Иванкин мэру Виктору Кувайцеву

Пресс-служба горадминистрации сообщает номера телефонов диспетчеров конечных остановок, по которым можно узнать дополнительную информацию:

— Дизельный завод — 89273756653;

— кинотеатр Салют (Анновка) — 89273756654;

— кинотеатр Салют (Крутец) — 89273934540;

— Гидрострой — 89273933394;

— Пенза-1 — 89272898693.

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