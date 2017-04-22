В Пензе стартовал дачный сезон

«Транспорт вышел в полном объеме по всем направлениям. Как показала утренняя проверка, автобусы отправляются строго по расписанию», — сообщил начальник управления транспорта и связи города Максим Иванкин мэру Виктору Кувайцеву
Пресс-служба горадминистрации сообщает номера телефонов диспетчеров конечных остановок, по которым можно узнать дополнительную информацию:
— Дизельный завод — 89273756653;
— кинотеатр Салют (Анновка) — 89273756654;
— кинотеатр Салют (Крутец) — 89273934540;
— Гидрострой — 89273933394;
— Пенза-1 — 89272898693.