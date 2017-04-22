22 апреля в Пензе стартовал дачный сезон. Все автобусы следуют по установленному расписанию.

«Транспорт вышел в полном объеме по всем направлениям. Как показала утренняя проверка, автобусы отправляются строго по расписанию», — сообщил начальник управления транспорта и связи города Максим Иванкин мэру Виктору Кувайцеву

Пресс-служба горадминистрации сообщает номера телефонов диспетчеров конечных остановок, по которым можно узнать дополнительную информацию:

— Дизельный завод — 89273756653;

— кинотеатр Салют (Анновка) — 89273756654;

— кинотеатр Салют (Крутец) — 89273934540;

— Гидрострой — 89273933394;

— Пенза-1 — 89272898693.